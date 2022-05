Soriano sul futuro: “Sono quattro anni che qui sto bene, troveremo l’accordo per proseguire assieme”

Presente alla conferenza stampa tenutasi quest’oggi, Roberto Soriano ha parlato del suo futuro, che vorrebbe continuare a colorare del rossoblu del Bologna: “Come valuto la mia stagione nel complesso? Non è stato bello non segnare, non l’ho vissuta bene, ma entravo per dare il contributo alla mia squadra al 100%. Non sono uno che si tira indietro, dò sempre tutto alla squadra non mi rimprovero niente. Sotto l’aspetto dei gol mi dispiace perché avrebbe aiutato la squadra. Purtroppo è così.

Il mio futuro? Sono 4 anni che sto bene qui, anche con la mia famiglia ci troviamo bene. Adesso appena ci sarà il momento con la società troveremo sicuramente l’accordo per proseguire assieme“.

Foto: Twitter Bologna