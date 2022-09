Soriano: “Non siamo partiti bene, ma dando qualcosa in più ne usciremo fuori”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il centrocampista del Bologna Roberto Soriano ha così commentato il 2-2 con lo Spezia: “Da un bel po’ non segno e questo ho in testa: prima o poi succederà. Come squadra non siamo partiti bene, ma prima cambieremo qualcosa in campo e meglio sarà. Serve più voglia, sia oggi che contro la Salernitana. Sono punti che ci mancheranno in classifica. Sfortuna? Non lo so. Può essere che un po’ ci è girato male, anche se molto dipende da noi. Non può essere solo sfortuna, siamo tutti colpevoli dei pochi punti fatti. Troppo disfattismo? Il campionato è appena iniziato. Ci aspettavamo più punti, ma è ancora lunga e la squadra è unita. Dando qualcosa in più, ne usciremo fuori”. Infine, ha così risposto sul ruolo in cui si trova meglio:“Giocare più vicino alla porta l’ho fatto due anni fa e come numeri è andata bene. Quello è il mio ruolo preferito, poi è cambiato e non mi sono mai lamentato. Cerco di fare il massimo, ma giocando più avanti mi esalto di più e ho più possibilità di segnare”.

Foto: Twitter Bologna