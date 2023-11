Soriano (ad Manchester City): “Bernardo Silva? Niente da dire. Ma se qualcuno vuole andarsene, la porta è aperta”

Ferran Soriano, amministratore delegato del Manchester City, ha parlato a RAC1 del di Bernardo Silva, accostato più volte al Barcellona dai media spagnoli: “Noi non facciamo rumore, da qui non è trapelato nulla. Ci sono state tante copertine su un suo approdo al Barça ma non c’è niente da dire. Se qualcuno vuole andarsene, la porta è aperta. Nessuno ha messo ostacoli, è una cosa ridicola”.

Foto: Instagram Manchester CIty