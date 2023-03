Soriano: “Abbiamo subito troppo il Torino. Mettiamo da parte questa sconfitta e guardiamo avanti”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il centrocampista del Bologna, Roberto Soriano, ha così parlato dopo la sconfitta per 1-0 contro il Torino: “Sapevamo che venendo qui avremmo trovato una squadra che non ti fa giocare bene, che ti pressa e che sarebbe stata una gara sporca. Nel primo tempo abbiamo sprecato tante energie subendo troppo il Torino, mentre nella ripresa abbiamo migliorato, creato qualche occasione, ma senza riuscire a segnare. Loro hanno pressato bene e questo ha reso difficile il nostro gioco, abbiamo verticalizzato meno. Non sempre si può giocare bene e sapevamo delle difficoltà di questa sera, ma a volte basta poco per buttarla dentro e cambiare il giudizio. Oggi abbiamo perso, ma la squadra ha dato tutto. Ora la mettiamo da parte e pensiamo alla prossima perché vogliamo continuare in questo campionato positivo”.

Infine, su Thiago Motta: “Da quando è arrivato ci ha messo sotto nel lavoro settimanale, si fa fatica, ma i risultati sono arrivati. Fa sentire tutti importanti e dobbiamo dare tutto per meritarci il posto. Non ci sono titolari designati”.

Foto: Instagram Torino