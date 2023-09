Soppy: “Torino è la scelta giusta. Juric? Parla più di Gasperini”

Intervenuto in conferenza stampa, l’esterno del Torino, Brandon Soppy, ha così parlato della scelta di vestire la maglia granata: “Non ci ho pensato: quando ho ricevuto la chiamata…Bisogna capire un attimo le opzioni, ma è stata la scelta giusta. Se spero di giocare di più? In tutti i club ci sono tanti giocatori, la competizione è tanta. Sono qui per lavorare”.

Poi ha proseguito parlando di Ivan Juric: “Può aiutarmi in tante cose, a diventare un giocatore migliore. A Udine e a Bergamo ho giocato poco ma ho imparato tanto, adesso mi sento più pronto“. E sulle differenze con Gasperini: “Ci sono molte similitudini negli allenamenti e nell’intensità. Juric parla di più con i giocatori, è importante”.

Foto: Instagram Torino