Sontuosa Inter, piccola Juve: decidono Vidal e Barella

L’Inter vince con merito la supersfida con la Juve e aggancia almeno per una notte il Milan in testa alla classifica a quota 40. Vittoria senza discussioni, un gol per tempo: Vidal al 12’ di testa su assist di Barella, quest’ultimo autore del raddoppio al 7’ del secondo tempo con una conclusione imprendibile e dopo uno straordinario corridoio apertogli da Bastoni. Prestazione di assoluto livello della squadra di Conte, sempre sul pezzo e con almeno altre tre-quattro occasioni non capitalizzate. Juve deludente, Ronaldo compreso, l’unica vera conclusione di Chiesa a quattro minuti dalla fine con Handanovic protagonista. Troppo poco in una partita così attesa e così importante.

Foto: twitter Vidal