Song ripreso (a sua insaputa) sul caso Onana: “Si è messo a piangere. Chi è lui per non parlare con me?”

In queste ore sta circolando in rete il video in cui Rigobert Song, commissario tecnico del Camerun, spiega la sua versione sul caso Onana. “Il giorno della partita con la Serbia ho detto a Onana che avevo bisogno di parlargli e lui ha cominciato a piangere. Gli ho detto: ‘Non ho tempo per parlare di queste cose, ti ho chiamato ieri e non sei venuto a parlarmi. Parlo con Aboubakar, Choupo-Moting e Anguissa che sono i giocatori più rappresentativi della squadra e non posso parlare con te?“. Poi prosegue: “In allenamento Onana dà spettacolo, in campo si prende troppi rischi. Gliel’ho ripetuto: ‘Non devi rischiare, rinvia ai lati del campo, non in mezzo’. E lui mi ha risposto: ‘Sto giocando, non ho tempo per parlare con te’”. In albergo invece di venire a parlare con me è andato dal presidente Samuel Eto’o. E il presidente lo ha mandato… io non so dove”.

Dans cette vidéo amatrice, Rigobert Song explique à un proche ce qui a causé l'expulsion d'Onana pic.twitter.com/mR9iBRh58r — Jack Ebongue Abasiubong (@jack_ebongue) December 9, 2022

Foto: Twitter Onana