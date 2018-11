Sondaggio: tra Inter, Napoli e Milan, per il 41% in Europa ne passeranno soltanto due

Tre italiane ancora in corsa per la qualificazione al turno successivo in Europa: oltre Juve e Roma – già qualificate – si giocano il pass Inter, Napoli e Milan. Le prime due in Champions, i rossoneri in Europa League. Nel sondaggio da noi proposto lo scorso 30 novembre vi abbiamo chiesto chi, tra queste, riuscirà a qualificarsi: ebbene, per il 41% dei votanti, saranno soltanto due le squadra che staccheranno il pass per il turno successivo in Europa.

SONDAGGIO – Inter, Napoli e Milan: chi passerà in Europa?

1° POSTO: Soltanto due (41%)

2° POSTO: Tutte e tre (38%)

3° POSTO: Una (12%)

4° POSTO: Nessuna (9%)