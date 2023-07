Sondaggio del Braga per Rony Lopes

Rony Lopes potrebbe presto lasciare il Siviglia: il calciatore non rientra nei piani di José Luis Mendilibar. Víctor Orta continua a cercare una via d’uscita per il portoghese, che potrebbe tornare in patria, dato che interessa allo Sporting Braga. Secondo A Bola, l’intenzione del club portoghese è quella di accontentare Artur Jorge, allenatore della squadra, in modo da avere a disposizione l’ala prima della gara di qualificazione alla Champions League.

Foto; Mundo Deportivo