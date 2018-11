Sondaggio: per il 56% il Bayern non deve riscattare James Rodriguez

Nel sondaggio da noi proposto lo scorso 23 novembre, vi abbiamo chiesto un parere sul Bayern Monaco e sul futuro di James Rodriguez. Ebbene, per la maggioranza dei votanti, pari al 56%, il club tedesco non dovrebbe riscattare il cartellino del fantasista colombiano, attualmente in prestito dal Real Madrid.

SONDAGGIO – Secondo voi, il Bayern deve riscattare James Rodriguez?

1° POSTO: No (56%)

2° POSTO: Sì (44%)

Foto: Twitter personale James Rodriguez