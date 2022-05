Soncin: “Vogliamo arrivare all’ultima gara e avere ancora una possibilità”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Andrea Soncin ha commentato la sconfitta del suo Venezia contro la Juventus: “Quello che s’è visto oggi era quello che avevamo chiesto ai ragazzi in questi giorni, noi vogliamo arrivare all’ultima gara col Cagliari e avere ancora una possibilità. Peccato, per quello che s’è visto oggi in campo avremmo meritato qualcosa in più, ma una squadra forte come la Juve anche in un pomeriggio di difficoltà trova tempi e modi per vincerla.

Lo spirito di oggi ci deve accompagnare anche nelle prossime gare. Arriviamo alla gara di giovedì con grande fiducia. Per me è stata una emozione indescrivibile, un sogno che si avvera. Devo ringraziare la società per l’opportunità, ero ambizioso da giocatore e lo sono anche da allenatore. Arrivare qui e affrontare una squadra come la Juve e un allenatore come Allegri è per me motivo di orgoglio, ma mi fa anche capire quanto ancora devo migliorarmi per arrivare a certi livelli.

Quando vai a rifondare la squadra serve tempo, soprattutto dal punto di vista dell’equilibrio nello spogliatoio. Per la prestazione fornita oggi, Paolo Zanetti ha fatto un grande lavoro che non ho certo stravolto io in tre giorni. Se i giocatori capiscono che devono ragionare per la squadra come fatto oggi possiamo portare a casa qualcosa di positivo in questo finale“.

Foto: Instagram Soncin