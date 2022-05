Soncin suona la carica: “Domani contro la Salernitana sarà fondamentale. L’Arechi fa paura? Fa parte del gioco”

Alla vigilia della sfida contro la Salernitana, decisiva per la lotta salvezza ha parlato in conferenza stampa Andrea Soncin il quale ha presentato il match rilasciando queste parole raccolte dalla Gazzetta dello Sport: “Siamo tutti consapevoli che sia una partita decisiva, sappiamo che in tre giorni ci giochiamo tutto. Personalmente mi ha colpito la risposta di quelli che non hanno giocato a Torino. Il gruppo adesso è consapevole che in tre giorni ci giochiamo tutta la stagione. L’Arechi fa paura? Fa parte del gioco, è un’arma in più che può avere la Salernitana, ma con il coraggio messo contro la Juventus possiamo dire la nostra. Antonio Vacca è tornato a disposizione, è importantissimo per noi ma c’è stato poco tempo di recupero. Aramu ha qualità e sta capendo nel corso degli anni anche per il lavoro di Paolo che deve avere continuità di rendimento. Può determinare molto. Ebuehi è rientrato in gruppo, è un po’ che è fuori e vedremo come e se impiegarlo. Djuric è un giocatore con caratteristiche uniche, anche quando incontra le big le prende lui. Bisogna lavorare sui palloni che gli arrivano. Penso non ci sia una squadra in Italia che può arginarlo. Dobbiamo quindi lavorare su chi ruota intorno a Djuric. C’è un miss match importante con quasi tutti i difensori della Serie A”.

FOTO: Andrea Soncin personale