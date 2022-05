Soncin esulta: “Sono orgoglioso dei miei ragazzi stanno dando tutto”

Al termine della partita vinta contro il Bologna, che consente al Venezia di sperare ancora nella salvezza, è intervenuto ai microfoni di Dazn Soncin, il quale a caldo ha rilasciato queste parole: “C’è da sottolineare la prova dei ragazzi. La mia prima vittoria in Serie A passa in secondo piano. Non so quanto aumenterà le nostre speranza di salvezza, però questa doveva essere una partita di orgoglio e coraggio e penso che la festa a fine partita sia una bella iniezione di fiducia. Devo solo che ringraziare il mio gruppo di lavoro: il grazie principale va ai ragazzi, mi hanno dato tutto. Questa per me è una piccola conquista che mi riempie di orgoglio”.

Il tecnico dei lagunari prosegue il suo intervento, aggiungendo gli aspetti positivi e negativi della partita: “Ai ragazzi avevo chiesto di dare un segnale a tutti per dimostrare chi sono veramente. L’approccio di cattiveria e di orgoglio serviva per riavvicinare i tifosi. Poi dal punto di vista tecnico e tattico ci sono alcune situazioni che conoscevamo bene, però poi anche quando conosci l’avversario la qualità del singolo è determinante. I ragazzi stanno tirando fuori tutto. Hanno capito che le loro qualità devono essere al servizio della squadra. Questo deve essere lo spirito”

Soncin conclude, parlando anche di Salernitana-Cagliari decisiva per la sfida salvezza: “Adesso stacco per un’oretta e poi ci penso”

Foto: Instagram Soncin