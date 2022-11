Son su Instagram: “Non vedo l’ora di rappresentare la Corea del Sud al Mondiale”

Heung Min Son attraverso il suo profilo su Instagram dopo l’infortunio al volto rimediata contro il Marsiglia, in cui si è dovuto operare. L’attaccante del Tottenham ha ringraziato i tifosi e ha mandato un appello a tutti in ottica Qatar. Questo il suo messaggio: “Voglio ringraziare tutti per i messaggi di sostegno che ho ricevuto negli ultimi giorni. Giocare per il proprio paese è il sogno di milioni di bambini e ragazzi, non mancherò per niente al mondo. Non vedo l’ora di rappresentare il mio paese.”

Foto: Twitter Tottenham