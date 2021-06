Son segna e dedica il gol a Eriksen: “Forza Chris”

Anche il sud coreano Son, ex compagno di Eriksen al Tottenam, ha segnato e ha dedicato il gol al danese. A segno al 66′ su calcio di rigore decidendo la sfida vinta in mattinata 2-1 dalla Corea del Sud contro il Libano, match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar, Son Heung-min ha dedicato il proprio gol a Christian Eriksen, suo ex compagno di squadra al Tottenham, seguendo gli esempi dei nerazzurri Lukaku ed Hakimi, in gol rispettivamente con Belgio e Marocco: “Chris, stay strong. I love you”, il messaggio del capitano coreano indirizzato alla telecamera, mentre con le dita ha mimato il 23, numero che il trequartista danese indossava sulla maglia degli Spurs.

Foto: Twitter uff. Tottenham