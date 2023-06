Son: “Ho molte cose da fare in Premier League. I soldi non mi importano”

Dal ritiro della Corea del Sud, l’attaccante del Tottenham, Heung-Min Son, ha risposto alle varie domande riguardante un trasferimento in Arabia Saudita. Ecco le sue parole: “Ho molte cose da fare in Premier League. I soldi non mi importano. L’orgoglio di giocare a calcio nel mio campionato preferito è importante. Sarò preparato quando tornerò negli Spurs”.

Foto: Son Twitter uff Tottenham