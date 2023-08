Sommer saluta il Bayern: “Esperienza che non dimenticherò mai”

Yann Sommer ha firmato in serata per l’Inter, dopo aver salutato il Bayern dopo soli 6 mesi di permanenza.

Il portiere svizzero ha salutato il club bavarese sui social. Queste le sue parole: “Un emozionante viaggio volge al termine. Vorrei esprimere la mia gratitudine al Bayern Monaco, ai miei compagni di squadra, agli allenatori, allo staff e a tutti gli altri, compresi i fantastici tifosi, che hanno reso il mio tempo in questo grande club un’esperienza che non dimenticherò mai! Grazie a tutti e vi auguro ancora tanti successi!”.

