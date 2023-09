Sommer: “Primo tempo pessimo, non eravamo in partita. Pareggio importante”

Yann Sommer, portiere dell’Inter, ha parlato a Sky dopo il pareggio contro la Real Sociedad.

Queste le sue parole: “Nel primo tempo molto male per noi sin dall’inizio. Sono partiti mettendoci sotto pressione e non abbiamo preso le decisioni giuste in certi frangenti. In Spagna ci sono squadre forti, che in casa hanno un pubblico caldo. Nel primo tempo non siamo entrati in partita”.

Come mai questa difficoltà, soprattutto dopo il derby vinto largamente? “Abbiamo preparato bene questa partita, sapevamo che la Real Sociedad fosse una squadra di qualità. Ci sono giornate così, dove non riesci a entrare in partita. Questo punto è comunque importante e dimostra che siamo una squadra in campo”.

Foto: twitter Inter