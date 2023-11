Sommer: “Partita molto tattica. Importante aver trovato subito il gol del pari”

Yan Sommer, portiere dell’Inter, ha parlato a Sky dopo il pareggio con la Juve.

Queste le sue parole: “Nel secondo tempo non abbiamo corso grossi rischi, la Juve si è difesa molto bene, trovare subito il gol dopo lo svantaggio è stato importante. La partita è stata molto tattica, il feeling col pacchetto difensivo è stato ottimo. Per me è importante trovare soluzioni anche con la palla tra i piedi”.

Foto: twitter Inter