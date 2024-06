Sommer: “Italia favorita. Noi abbiamo una buona solidità. Rigori? Non voglio sfidare Jorginho”

Yann Sommer, portiere dell’Inter e della Svizzera, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Italia.

Queste le sue parole: “Rivincita si rigori con Jorginho? No, non voglio incontrarlo dal dischetto domani. Quegli errori furono due situazioni molto importanti per qualificarci al Mondiale in Qatar, ma sono due situazioni passate e domani sarà un’altra storia. Non sono qui a pensare a questi due rigori che lei cita”.

Come si sta preparando ai rigori?

“Per me è importante che si prepari la partita, non tanto la lotteria dei rigori. Io prima della partita non studio tutti i singoli rigoristi, mi concentro sulla partita e su quelli che potrebbero essere i rigoristi durante i 90 minuti, non quelli della lotteria dei rigori. In quel caso, c’è il preparatore che mi aiuterà in quel momento specifico”.

Come arriva la Svizzera a questo ottavo di finale?

“L’atmosfera nella squadra è davvero eccellente, in mente abbiamo tutti il successo. Sono davvero felice di sfidare l’Italia, è una gara importantissima e non vedo l’ora di giocare in questo bellissimo stadio”.

Domani dovrai parare ancora di più rispetto a quanto già fatto durante il girone?

“Vedremo, è sempre bello difendere con uno spirito inscalfibile. Fin qui abbiamo giocato con grande coraggio e domani ci sarà un’Italia che ha grande qualità offensiva, che gioca con tagli in verticale ed è velenosa nelle conclusioni. Servirà una grande prestazione difensiva”.

Per lei è un vantaggio giocare in Serie A?

“E’ utile conoscere gli avversari, ma non so se domani sarà un vantaggio. I giocatori dell’Italia sono conosciuti, hanno una rosa molto ampia e piena di qualità. In campionato ho affrontato diversi di questi calciatori, li conosco ma non sarà questo a decidere la partita”.

Cosa pensi di Donnarumma?

“E’ un portiere veramente fortissimo, l’ho gi affrontato in passato. E’ giovanissimo ma ha moltissima esperienza, ha iniziato a giocare da giovanissimo ed è un portiere che mi piace guardare. Il preparatore dei portieri all’Inter ha allenato in passato Donnarumma al PSG (Spinelli, ndr) e da portiere è sempre un piacere osservare colleghi con queste qualità”.

Domani la Svizzera sarà favorita?

“No, non direi. Giochiamo contro i campioni in carica, l’Italia ha più volte vinto il campionato del mondo e l’Italia è comunque favorita. Saremo pronti, prontissimi”.

