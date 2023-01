Sommer, il Bayern svolta più logica. L’Inter mai in corsa

Yann Sommer dal Borussia Moenchengladbach al Bayern è la svolta più logica, quella annunciata, per sopperire al grave infortunio di Neuer. Stiamo parlando di un portiere importante, di grande talento, che avrebbe accettato una nuova destinazione soltanto se avesse avuto la certezza di visibilità. Ovviamente l’Inter mai è stata in corsa, ben oltre interpretazioni fantasiose. Per due motivi fondamentali che è giusto chiarire. Il primo: Onana è il titolare, Sommer la riserva di nessuno. Il secondo: prima di pensare a un nuovo specialista tra i pali, il club nerazzurro deve chiarire il rapporto con Handanovic, in scadenza di contratto. Anche e sopratutto per una questione di rispetto, ulteriore conferma che oggi pensare a un portiere non é prioritario per l’Inter. Anzi.

Foto: Instagram personale