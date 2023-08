Sommer: “Felice di essere all’Inter. A Inzaghi piace la costruzione da dietro, anche per questo sono qui”

Yann Sommer è un nuovo giocatore dell’Inter. Lo svizzero ha così parlato a Inter TV dopo l’ufficialità : “Ci sono molti motivi per cui sono qui. Innanzitutto è un grandissimo club a livello nazionale e internazionale, con una grande tradizione. Giocare in un club così importante come l’Inter è una nuova sfida per me e per la mia carriera. Non vedo l’ora di giocare a San Siro, di godermi la gente, l’atmosfera e Milano. Sono felice di essere qui” ha detto a Inter TV.

Cosa ti aspetti? “Non ho molte aspettative, non ho pensato davvero a qualcosa, voglio semplicemente giocare, misurarmi con altri giocatori, altri attaccanti, avversari… di giocare per l’Inter, sperando di vincere qualcosa e di giocare in nuovi stadi. È tutto nuovo. Sono davvero contento di essere qui e non vedo l’ora di iniziare”.

Qual è il tuo punto di forza? “Sono un portiere molto esplosivo, cerco di essere coraggioso e di aiutare la squadra facendo in modo che possa contare su di me, anche giocando con i piedi. Cerco di dare fiducia alla squadra, di stare tranquillo e costante. Questi sono i miei punti di forza”.

Sei bravo con i piedi, qualità utile qui? “Sì. Questo è uno dei motivi per cui sono venuto qui perché a Inzaghi piace la costruzione da dietro, l’ho notato in questi anni. E questo è anche il mio stile di gioco. Mi piace essere un’opzione per la squadra, mi piace giocare contro avversari che mi mettono pressione”.

Sul valore della maglia: “Significa molto, mi rende orgoglioso perché molti grandi portieri hanno indossato questa maglia e non vedo l’ora di indossarla anche io e giocare a San Siro davanti ai tifosi. Proprio ai tifosi voglio dire che sono felice e orgoglioso di essere un giocatore dell’Inter e non vedo l’ora di giocare davanti a voi e sentire la vostra magia”.

Foto: twitter Inter