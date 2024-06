Sommer: “Dopo l’Inter un titolo con la Svizzera? E’ difficile, ma ci proveremo”

Yann Sommer , portiere dell‘Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’emittente svizzera SRF dopo l’arrivo nel ritiro della sua Nazionale in vista degli Europei.

Queste le sue parole: “Io sono una persona che non vuole sorprese, quindi mi chiedo cosa posso portare alla squadra. Voglio dare sicurezza alla difesa, in modo che possano costruire bene il gioco. Se arriverò a vincere un altro trofeo in Nazionale? Al momento non lo so, sono aperto a tutto. Ci proveremo chiaramente. Non è però il momento giusto per chiedermelo. Mi sento bene, il mio corpo sta bene e il calcio mi diverte ancora tanto”.