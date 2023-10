Sommer: “Da anni lavoro con un mental coach. Mi ispiro a Casillas e Van der Saar”

Yann Sommer, portiere dell’Inter, ha parlato ai microfoni ufficiali del club affrontando vari argomenti in coppia con il compagno di reparto Audero: “Ho cominciato quando avevo 4 anni e no, ho sempre giocato a calcio. Cosa avrei fatto se non avessi fatto il calciatore? Domanda difficile, ho sempre voluto fare il calciatore. Ho sempre giocato in porta sin dal primo allenamento, volevo solo fare il portiere”.

Poi ha proseguito parlando delle sue fonti di ispirazione: “Ci sono tanti portieri. Penso a Casillas o a Van der Saar”. E sul periodo difficile che ha attraversato negli anni passati: “Ogni calciatore vive momenti difficili nella sua carriera. Da molti anni lavoro con un mental coach. Mi aiuta in certi momenti ed è importante parlare con qualcuno quando le cose non vanno. Aiuta a sentirsi meglio”.

Foto: Instagram Sommer