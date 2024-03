Sommer: “C’è delusione, è mancata anche un po’ di fortuna. Ora dobbiamo vincere lo Scudetto”

Il portiere dell’Inter Yann Sommer ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video dopo il ko in Champions League ai rigori contro l’Atletico Madrid: “Cosa è mancata stasera? Un po’ di fortuna, ma è anche colpa nostra per non aver segnato più gol avendole occasioni. Questa è la Champions, il livello è alto. Cosa ci siamo detti? Mancato tanto così, ci siamo detti che siamo una squadra forte e che abbiamo tante partite davanti a noi. C’è delusione, ma va accettato”.

Infine: “Ora focus sulla Serie A? Certamente, abbiamo un obiettivo da raggiungere. Resta la grande delusione”.

Foto: Instagram Sommer