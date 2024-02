Sommer: “All’Inter c’è grande fame di successo. Atletico Madrid? Partita da 50 e 50”

Lunga intervista concessa da Yann Sommer, portiere dell’Inter, ai microfoni del quotidiano svizzero Neue Zurcher Zeitung. L’estremo difensore racconta le sue prime sensazioni sull’Italia e su Milano: “È tutto fantastico, il clima, il cibo, la gente, la città di Milano. Qui in Italia abbiamo dovuto riorganizzare tutto, ci siamo lasciati alle spalle tutto il nostro vecchio ambiente. L’Inter? Mi ha impressionato fin dal primo giorno, non ci sono mai partite facili in Serie A perché affronti sempre squadre molto ben organizzate, c’è grande attenzione ai dettagli. L’allenatore non lascia nulla al caso, ma lascia anche spazio alla creatività. L’Inter ha tutto per fare bene in tutti gli ambiti”.

L’Inter viene considerata da molti tra le più forti d’Europa: “È tutto possibile, martedì affrontiamo l’Atletico Madrid e sarà un duello che parte 50 e 50. Basta fare una brutta partita ed è tutto finito, ma all’Inter sento grande fame di successo. Lo scorso anno l’Inter è arrivata in finale di Champions e questo ha dato al club un’immagine importante. L’atmosfera nel club è positiva, abbiamo una squadra esperta, affiatata e forte con dei veterani come Mkhitaryan che corre come un 20enne, giocatori con esperienza internazionale come Lautaro, Barella e Pavard”.

Foto: Twitter Inter