Somma si presenta a Foggia: “Ho detto subito di sì. Gallo? Mi fido del suo lavoro, è stato uno dei migliori”

Mario Somma, nuovo allenatore del Foggia, è intervenuto in conferenza stampa per presentarsi ai suoi nuovi tifosi: “Quando ho ricevuto la chiamata del presidente ho dato subito il mio ok. Non ho messo nessuna condizione, questa è un’opportunità grande. Ho grande rispetto per la piazza e per l’ambiente. Qui hanno vissuto il calcio di De Zerbi e Zeman, con una tifoseria dal palato sopraffino da questo punto di vista. Cerchiamo di arrivare il più in alto possibile, e a quel punto, nei playoff, te la giochi. Nella vita non ho mai guardato dietro ma sempre avanti”.



Su Gallo e lo staff: “Non ci sarà nessun cambio nello staff, non è permesso commettere errori. Mi fido del lavoro fatto da Gallo, uno degli allenatori che ha lavorato meglio da quando è arrivato”.

Foto: Instagram Foggia