Solskjaer: “Veniamo da due settimane positive, contro il City ci vorrà un’altra prestazione così”

Con il successo contro il Tottenham e il pareggio raggiunto nel recupero contro l’Atalanta può tirare più di un sospiro di sollievo Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United. Domani c’è il derby contro il City, ecco le sue parole in conferenza stampa: “Sin da quando sono arrivato nel 2018, ormai tre anni fa, ci sono state speculazioni sul mio conto. Non è un problema. Abbiamo voltato pagina dopo il Liverpool: è stato un momento buio nelle carriere di tutti noi, ma abbiamo avuto due settimane buone. Di sicuro non mi aspettavo un cammino facile, so che è difficile allenare il Manchester United”.

Sul derby:

“Non mi piace parlare di quello che ho fatto. Ho grande rispetto e ammirazione per Pep e per la sua carriera. In passato contro il City abbiamo fatto dei buoni risultati e disputato delle partite tirate, ci vorrà un’altra prestazione così. A volte serve fortuna, sappiamo che dovremo soffrire molto ma dobbiamo crederci, fidarci di noi stessi perché giochiamo in casa e veniamo da buoni risultati”.