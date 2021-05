Solskjaer: “Un club come lo United compete per grandi trofei. Io devo solo vincere”

Il tecnico del Manchester United, Solskjaer, ha commentato a Sky Sport la conquista della finale di Europa League.

Queste le sue parole: “Sono già arrivato in finale con il Molde e sono orgoglioso di far parte di questo club, così come anche i giocatori lo sono. Il mio lavoro è quello di vincere e portare trofei, ora andremo in finale pronti e contro un ottimo Villarreal, e speriamo di vincere. Il Manchester United compete per grandi trofei, io devo solo vincere”.

Foto: AS