Solskjaer: “Super Lega cattiva idea, serve la paura del fallimento e guadagnarsi la partecipazione”

Intervenuto in conferenza stampa l’allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato della Super Lega: “Sono felice che i tifosi abbiano espresso la loro opinione e che li abbiamo ascoltati. È stata riunita la piramide del calcio. Anch’io sono un tifoso. Ci sarà un giorno in cui tornerò e guarderò il Manchester United. Non mi è piaciuto il concetto di una competizione elitaria. Vogliamo giocare le partite europee ma non partecipandovi di diritto solo per il nome, bensì guadagnandoci il ​​diritto a parteciparvi. Serve la paura del fallimento, lì non c’era. Era una cattiva idea”.

Foto: Twitter Manchester United