Solskjaer sul futuro di Dalot: “Con noi non è sempre stato in forma, ma lo vogliamo riprendere”

Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, parlando in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Milan, si è espresso anche sul futuro di Diogo Dalot: “Il nostro piano è sempre stato di avere Diogo sempre in forma, siccome qua lo è stato poco. Sta giocando in un grande club con grandi aspettative. È un nostro giocatore e vogliamo averlo indietro”.

Foto: Twitter personale