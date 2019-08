Conferenza di vigilia in vista del match contro il Crystal Palace per Ole Gunnar Solskjaer. Queste le parole del tecnico norvegese su Sanchez: “Sì, siamo in trattative con alcuni club per la cessione di Alexis. Devo anche dire che nel test a porte chiuse disputato in questa settimana, Alexis ha giocato bene e sta lavorando duramente. Vedremo a settembre cosa sarà successo”.

Foto: Twitter Manchester United