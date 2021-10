Solskjaer: “Sono concentrato come sempre, ma non posso accettare le bugie su di me e sui miei calciatori”

Alla vigilia della sfida con il Tottenham, il tecnico Solskjaer ha parlato in conferenza stampa commentando le notizie che circolano sul suo futuro: “Penso che le critiche colpiscano tutti, ne avevo parlato la scorsa settimana ed è una cosa con la quale gli allenatori di alto profilo devono convivere. Sono concentrato come sempre, ma non posso accettare le bugie. Non leggo i social ma Pogba è venuto da me molto arrabbiato. Ci aspettiamo le critiche e alzo le mani per la prestazione che non è stata buona. E ti aspetti di sentirne di ogni, ma non mi aspetto né accetto quando si inventano bugie sui giocatori e su di me”.

FOTO: Twitter United