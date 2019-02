Solskjaer: “Sanchez come una bottiglia di ketchup. La salsa non scende mai, ma all’improvviso…”

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sul rendimento finora non all’altezza di Alexis Sanchez. Questo il bizzarro paragone ideato dal tecnico norvegese: “Sanchez è come una bottiglia di ketchup: la salsa non scende mai, ma all’improvviso e quando arrivi in fondo, te ne ritrovi tantissima. Credo che sia un buon giocatore, ha un grande talento, ma è ovvio che deve cambiare certe cose. Ha già 30 anni, ma può continuare a giocare a lungo ad alti livelli. Da quando sono qui è stato più che altro infortunato, quindi è ingiusto aspettarselo subito protagonista. Sono sicuro che vedremo il miglior Alexis prima della fine di questa stagione”.

Foto: Manchester Evening Standard