Solskjaer: “Ronaldo è un vincente, entusiasti di averlo qui”

Ole Gunnars Solskjaer è intervenuto ai microfoni di Sky Sport UK nell’anteprima del match tra il Manchester United e il Wolverhampton. Il tecnico dei Red Devils ha parlato anche dell’arrivo di Cristiano Ronaldo. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Siamo tutti entusiasti, per la storia di Cristiano a Manchester. Stiamo lavorando per ottenere gli ultimi permessi necessari, lo annunceremo molto presto. È un vincente, un grande uomo, tutti non vedono l’ora di accoglierlo per continuare a far crescere questa squadra, perché lui ha qualcosa di completamente diverso”.

Foto: Twitter United