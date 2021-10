Solskjaer: “Risultato importante, i ragazzi hanno dato il massimo per il club”

Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha commentato così il successo per 3-0 ottenuto sul campo del Tottenham: “Quando il calcio è il tuo lavoro e conquisti una vittoria, lo spogliatoio è il miglior posto in cui trovarsi. La scorsa settimana c’era molta delusione, ma ci siamo guardati negli occhi e siamo andati avanti. Il risultato è importante, ma è ancora più importante aver visto undici giocatori dare il massimo per il club. Per questo fantastico club, per il quale è un onore giocare. Dobbiamo pensare alle prossime partite, ognuna con il suo piano tattico ma soprattutto dando tutto come abbiamo fatto oggi”.