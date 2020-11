Solskjaer respira: blitz United a casa di Carletto

Importante vittoria per il Manchester United di Solskjaer sul campo dell’Everton, 3-1 per i Red Devils il risultato finale, utile a dare un po’ di respiro all’allenatore norvegese.

Ha aperto le marcature Bernard al 19′, capace di sfruttare un errore della difesa avversaria su un lancio addirittura del suo portiere, il nazionale inglese Jordan Pickford.

La reazione del Manchester non si è fatta attendere e nel giro di 7 minuti Bruno Fernandes ha siglato due reti, mandando i suoi in vantaggio all’intervallo.

Nel finale grande spinta dell’Everton per riagguantare il pari, punisce Cavani nei minuti di recupero in contropiede e fissa il punteggio sul 3-1.

Lo United veniva dalla brutta sconfitta infrasettimanale di Champions League ad Istanbul, per 2-1 contro il Basaksehir, e lo 0-1 casalingo con l’Arsenal.

Per l’Everton di Carlo Ancelotti, invece, arriva la terza sconfitta consecutiva, dopo un avvio splendido i Toffees stanno attraversando un periodo di crisi.