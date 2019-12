Solskjaer: “Rashford come CR7? Il paragone ci sta, Marcus può diventare uno dei migliori al mondo”

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa del paragone fatto più volte in Inghilterra tra Marcus Rashford e Cristiano Ronaldo: “È normale che vengano paragonati per le loro capacità, ci sta per la struttura fisica e gli atteggiamenti in campo. Marcus ha tutte le carte in regola per diventare uno dei migliori giocatori al mondo. Speriamo che continui a crescere in questo modo”.

Foto: Football365