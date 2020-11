Ole Gunnar Solskjær, tecnico dello United, dopo la sconfitta in Champions League contro il Basaksehir, ha commentato la gara: “La sconfitta è un colpo dritto allo stomaco. Dopo questa partita faccio fatica a vedere qualcosa di positivo. Pensavamo di poter far meglio, ma nella ripresa non ci siamo riusciti perciò non abbiamo fatto una buona prestazione”.

Foto: twitter United