Solskjaer: “Pogba fa parte dei nostri piani futuri. La foto con Zidane? Speculazioni”

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul caso Pogba, fotografato a Dubai insieme a Zidane: “Non ho mai sentito dire a Paul che non vuole più stare qui. Lui fa parte del nostro progetto sia per il presente che per il futuro. Ha giocato alcune partite in cui non era al 100% ed è stato criticato per il suo rendimento. Ha sostenuto degli esami e ha lavorato per tornare in forma lontano da Manchester. Poi ecco che appare una foto e siccome si tratta di un giocatore dello United arrivano subito le speculazioni. Non ho nessun problema a riguardo”.

Foto: Standard.co.uk