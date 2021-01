Solskjaer: “Passo in avanti rispetto all’ultima gara. Visti gli impegni sembra una stagione NBA”

L’allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha parlato così ai microfoni di Sky Sports dopo il pari contro l’Arsenal: “Sono soddisfatto della prestazione, siamo usciti con un clean sheet e abbiamo avuto buone possibilità di vincere la partita. La sconfitta con lo Sheffield è stata deludente, ma se giochi contro l’Arsenal in trasferta e meriti di vincere vuol dire che sono stati fatti passi in avanti. Non abbiamo coinvolto Pogba nel gioco, dovevamo coinvolgerlo di più nel vivo dell’azione. Ora prendiamo il punto e pensiamo al Southampton. Visti gli impegni sembra una stagione NBA”.