Solskjaer: “Non volevo mancare di rispetto alla Roma, ho anche le maglie di Totti e De Rossi autografate”

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha parlato della partita di domani contro la Roma facendo anche chiarezza sulle parole che ha fatto infuriare i tifosi giallorossi: “Era dopo la partita contro il Granada ed ero felice di aver passato il turno e non conoscevo bene la squadra avversaria, ma la Roma è una grande squadra, con storia. Ho anche la maglietta di Totti e De Rossi, firmate, conosco benissimo la loro qualità e non li abbiamo seguiti tantissimo ma da quando abbiamo saputo che sarebbero stati i nostri avversari ci siamo informati. Non volevo mancare di rispetto a nessuno”.

Sullo storico 7-1: “All’andata ricordo abbiamo giocato anche in dieci ma fatto un gol fondamentale. Eravamo in formissima in quella gara, speriamo di poter ripetere una prestazione del genere. Non vediamo l’ora di arrivare a questa semifinale, non tutti i calciatori di oggi erano presenti in quel 7-1″.

Foto: Twitter Manchester United