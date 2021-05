Solskjaer: “Non è una stagione positiva, a Manchester contano i trofei”

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha parlato così al termine della finale di Europa League persa ieri contro il Villarreal, analizzando la stagione della sua squadra. “Non abbiamo fatto abbastanza per segnare più reti nei 120 minuti di gioco e ovviamente c’è delusione. Abbiamo pressato il Villarreal, ci sono stati momenti in cui pensavamo di poter fare gol ma non è successo. Abbiamo preso gol alla prima occasione, con il loro unico tiro in porta, dopo il pareggio abbiamo spinto per circa 10 minuti. Sembrava che potessimo fare la partita ma non è stato così. Poi i rigori son questi: potevamo celebrare la stagione al termine di questa partita, ma in questo club contano i trofei e quindi non è una stagione positiva”.

FOTO: Twitter Manchester United