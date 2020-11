Solskjaer: “Non ci sarà Lingard, è stato a contatto con un positivo”

Ole-Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Istanbul Başakşehir in Champions League. Queste le parole del tecnico dei Red Devils: “Lingard è in autoisolamento, è stato in contatto con un positivo al Covid-19 ma tornerà presto. Pogba? Spero possa essere presto disponibile. Prenderemo una decisione domani, stamattina si è allenato bene. Per qualificarci servono dieci punti, quindi domani proveremo a fare del nostro meglio perché contro i club turchi è sempre difficile. Vogliamo continuare questa striscia positiva che abbiamo intrapreso.”

