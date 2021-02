Solskjaer: “Milan? Un bel regalo di compleanno. Ibra mi stupisce ogni giorno”

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato sui canali ufficiali del club dopo il sorteggio di Europa League che li vedrà sfidare il Milan.

Queste le sue parole: “Il Milan? Un bel regalo di compleanno, non è vero? (oggi il norvegese compie 48 anni). È nostra tradizione ormai avere degli accoppiamenti difficili, questo è uno di quelli che ti fa sentire in Champions League. Ed è bello per noi avere queste partite perché questa squadra ha bisogno di sfide e non vediamo l’ora di affrontarle”.

Su Ibrahimovic: “Mi ha impressionato, devo ammetterlo, per come sta andando la sua carriera. Ha avuto un infortunio che ha rischiato di compromettere la carriera quando era qui, ma è riuscito a recuperare ed è andato in MLS, poi è tornato al Milan e ha risollevato la squadra. Sono in crescita e hanno fatto davvero bene in questa stagione”.

Foto: Twitter Manc. United