Solskjaer: “L’Atalanta è molto propositiva, somiglia alle squadre inglesi”

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha parlato così alla vigilia della gara di Champions League contro l’Atalanta:

“Quando in un club come il Manchester United sono tutti pronti, a disposizione, qualcuno deve andare in panchina. I giocatori devono allenarsi bene, però si devono motivare loro stessi. Succede sempre in un club come lo United che ci siano dei periodi dove non giochi, poi fai vedere il tuo carattere. Sono contento dell’atteggiamento. Stamattina c’era qualche piccolo accaccio, ma non troppo grave”.

Dopo il Liverpool c’è stata la reazione con il Tottenham. Ora siete più squadra?

“Noi allo United abbiamo tanti giocatori, tutti devono contribuire. Chi non fa parte dei titolari deve stare lì per appoggiare e sostenere. Bisogna avere un approccio positivo, capisco che i calciatori vogliano giocare, ma lo spirito è stato ottimo. Non puoi essere contento solo di avere vinto la partita”.

Sull’Atalanta.

“Hanno il loro stile, sono molto propositivi, giocano all’attacco. Posso capire perché l’Atalanta può essere definita come una squadra inglese, è molto appassionante vedere le loro partite. Anche prima di portare Amad qui avevamo visto le loro partite, è una bella società, un bel club, c’è brava gente. Siamo in contatto quando abbiamo portato Diallo qui”.

Foto: Twitter Man Utd