Solskjaer: “In allenamento sbagliamo le decisioni arbitrali”. Questo il motivo

Nonstante la gol line technology, il VAR e tutti gli aiuti tecnologi, gli errori arbitrali non sembrano essere scomparsi del tutto. E spesso, queste sviste incidono non solo sulla partita, ma anche sulle reazioni dei giocatori stessi. Ecco perché al Manchester United hanno deciso di iniziare ad allenarsi anche sugli errori dei direttori di gara. Lo ha spiegato Solskjaer su UnitedReview, raccontando di come in allenamento a volte vengano fischiati falli che non ci sono o ignorati interventi irregolari: “Tutti sanno che questo gruppo di calciatori ha molto talento calcistico, ma lo scorso weekend hanno dimostrato anche di avere parecchia mentalità. Sarebbe stato molto semplice perdere la concentrazione dopo che il bellissimo gol di Edi è stato annullato, soprattutto dopo essere andati in svantaggio così presto. Ma i ragazzi si sono ripresi, hanno mantenuto la calma e hanno dimostrato la loro tempra dominando il secondo tempo. Come si reagisce a decisioni che ti vanno contro è una cosa che fa parte del calcio. E in allenamento noi sbagliamo appositamente alcune scelte arbitrali per ricordare ai calciatori che queste cose succedono. Certo, poi le sbagliamo anche senza farlo apposta, il che dimostra quanto sia complicato il lavoro dell’arbitro. Ma mi ha fatto piacere vedere che i miei ragazzi hanno saputo affrontare le avversità reagendo nel modo giusto”. Merito di un metodo di allenamento forse poco ortodosso ma a quanto pare assai efficace.

Foto: twitter Manchester United