Solskjaer: “Il ritorno di Ronaldo allo United ha avuto le sue complicazioni, ma in quel momento era la decisione giusta”

Ole Gunnar Solskjaer, ex storico calciatore ed allenatore del Manchester United, è intervenuto ai microfoni del programma The Overlap condotto da Gary Neville. Queste le sue rivelazioni in merito al periodo dell’estate 2021, momento in cui i Red Devils decisero di riportare a casa Cristiano Ronaldo, dopo le esperienze al Real Madrid e alla Juventus: “Il ritorno di Ronaldo ha avuto le sue complicazioni. Credevo che Greenwood, Rashford e Martial potessero imparare da lui, è il più disciplinato ed è stato il migliore al mondo. Quando sono arrivato il club mi ha detto di farlo partire titolare per tre partite di fila e poi di farlo subentrare nella quarta, ma è così appassionato che quando l’ho fatto non gli è piaciuto. Insomma, non è andata bene né per me né per lui, ma era la decisione giusta in quel momento provare a farlo tornare.”

Foto: Twitter Europa League