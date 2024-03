Solskjaer: “Il ritorno allo United di Cristiano Ronaldo fu irrazionale. Cambiammo modo di giocare per lui”

Ole Gunnar Solskjaer ha allenato il Manchester United da dicembre 2018 a novembre 2021. Intervenuto ai microfoni di Stick to Football, Solskjaer ha così parlato del ritorno di Cristiano Ronaldo allo United: “Cristiano è diverso da Anthony Martial o anche da Mason Greenwood e Marcus Rashford. Edinson Cavani è stato quello che ha sofferto di più quando è arrivato Cristiano. Abbiamo dovuto giocare in un certo modo e abbiamo fatto capire a Edinson che tutto era cambiato. Quando avevamo noi il possesso, Ronaldo non era un problema. Ma in fase di non possesso, non potendo contare su di lui, abbiamo dovuto cambiare i ruoli a cui ci eravamo abituati. Eravamo una delle squadre che pressava di più prima che arrivasse Ronaldo. Abbiamo lasciato andare Daniel James quando è arrivato, sono due tipi di giocatori diversi”.

Poi ha proseguito: “Fu acquistato più per passione, ma ci sono state delle complicazioni. Greenwood, Martial e Rashford potevano sicuramente imparare da Cristiano perché è il migliore, il più disciplinato ed è stato il miglior giocatore del mondo. Pensavamo che li avrebbe aiutati”.

Infine: “Quando è arrivato mi ha detto di farlo partire titolare per tre partite di fila e poi di metterlo in panchina per la quarta, ma quando l’ho fatto si è lamentato. Vive il calcio in modo passionale”.

Foto: Instagram Cristiano Ronaldo