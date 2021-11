Solskjaer, il destino è segnato: il Manchester United ha ormai deciso per l’esonero. Gli scenari

L’esonero di Ole Gunnar Solskjaer è stato ormai deciso, oggi il suo Manchester United ha perso malamente sul campo del Watford (4-1) e la dirigenza del club non gli darà altre chance.

Nelle ultime ore sono circolati moltissimi nomi in Inghilterra, tra cui quello di Brendan Rodgers, che è sotto contratto con il Leicester City.

Zinedine Zidane per ora sembra soltanto un sogno, il tecnico francese ha sempre chiesto tempo e non ha voglia di subentrare in corsa: ovviamente per Ronaldo sarebbe il preferito, ma al momento non ci sono sviluppi.

Martedì alle 18.45 c’è la gara di Champions League contro il Villarreal, e secondo quanto riportato da fonti inglesi, Darren Fletcher (attuale direttore tecnico dei Red Devils ed ex centrocampista) dovrebbe prendere il suo posto temporaneamente.

Nelle prossime ore sono attese ulteriori novità.

Foto: Twitter Man Utd